Roberta Santana diz que regionalização da saúde é realidade na Bahia

A secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana, fez um panorama da situação de regionalização do setor. A titular da pasta discursou em defesa do planejamento integrado das regiões Norte e Nordeste para avanços nos serviços prestados à população, durante participação em congresso nesta terça-feira, 5.

Ela ainda destacou a necessidade de construir soluções coletivas e o trabalho desenvolvido pela Bahia no processo, ainda em pronunciamento para o 9º Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, que acontece no Centro de Convenções de Salvador.

“A regionalização da saúde é uma realidade no nosso estado, implementada através de estratégias como as Policlínicas Regionais de Saúde, que ofertam serviços em diversas especialidades a 413 municípios consorciados. Somente no semestre de 2023, já são mais 513 mil atendimentos nas Policlínicas. Regionalizar é mais que uma divisão territorial com serviços de saúde inseridos nas regiões. Regionalizar é integrar, respeitando os espaços de governança e as especificidades de cada Região”, analisou a secretária.

Diretora do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa do Ministério da Saúde, Conceição Aparecida Pereira ressaltou que o processo de regionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) vem buscando diminuir a fragmentação das ações e serviços de saúde, viabilizando o alcance da Integralidade da atenção à saúde da população.

“Aliado o isso, o processo também tem o intuito de organizar a Rede de Atenção à Saúde, melhorando os fluxos de acesso aos pontos de atenção, tomando-os mais compatíveis com as necessidades e resolutivos para assegurar a eficiência do gasto público, além de garantir a integralidade da atenção no espaço regional e macrorregional”, afirmou.

Sobre o congresso

O 9º Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde segue até quarta-feira, 6, com ampla programação de debates e palestras.

Confira a programação do último dia:

Quarta-feira – Manhã

9h00 – Monitoramento pós-comercialização: produtos de saúde e interesse para saúde – Eliana Fiais

9h50 – Mudanças Climáticas e as ações de vigilância em saúde ambiental – Orlando Farias de Souza

10h40 – Implantação do Kit calamidade para as emergências em saúde pública: pioneirismo do Nordeste.

11h30 – Saúde do Trabalhador na Atenção Básica – desafios para a construção das linhas de cuidado.

Quarta-feira – Tarde

14h – Atuação da vigilância à Saúde do Trabalhador nos ambientes e processos de trabalho no Estado da Bahia.

14h50 – Fortalecimento da Renast/BA.

15h40 – Consórcios municipais/ intermunicipais de vigilância sanitária – Raoni Rodrigues; Hugo Roxo