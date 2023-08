Salvador retoma vacinação de tríplice viral nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) retoma, nesta segunda-feira, 28, a vacinação da tríplice viral em todas as 160 salas de imunização da rede básica, das 8h às 17h. O imunizante está disponível para pessoas de 12 meses a 59 anos.

Segundo a SMS, no último mês de maio, para otimizar o uso de doses por frasco, evitando perdas diante do fornecimento irregular pelo Ministério da Saúde, o órgão municipal estabeleceu unidades de referência para aplicação do imunizante. O fornecimento foi regularizado este mês, estando disponível atualmente em 100 % das salas de vacinação.

A primeira dose da vacina deve ser aplicada aos 12 meses de idade. Pessoas de 5 a 29 anos não vacinadas ou com esquema incompleto devem receber ou completar o esquema de duas doses, considerando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

Já as pessoas de 30 a 59 anos ainda não vacinadas devem receber uma dose. Os trabalhadores da saúde, independentemente da idade, devem receber duas doses, também observando o intervalo mínimo de 30 dias.

O imunizante é contraindicado para gestantes, pessoas com imunodeficiência por doença ou medicação, história prévia de anafilaxia após aplicação de dose anterior da vacina ou a algum componente.