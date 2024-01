Saúde reforça imunização no pré-carnaval contra a Covid-19 | A TARDE

Ontem completaram três anos desde que os brasileiros começaram a ser imunizados contra o vírus da Covid-19. E que forma melhor de comemorar essa data do que ampliando a oferta do imunizante em locais estratégicos de Salvador, em uma ação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). Os órgãos deixaram a política de lado e anunciaram juntas que igrejas e pontos turísticos de Salvador servirão como postos de vacinação contra o vírus a partir do dia 17 até 6 de fevereiro, período pré-carnavalesco.

A estratégia inclui postos volantes, disponíveis para consulta nos sites da prefeitura e do governo estadual, além de postos fixos em locais estratégicos como a Rodoviária, Aeroporto, Shopping Bela Vista, Arena Fonte Nova, Farol e Porto da Barra. Confira a programação e a lista de locais ao final da página.

Apesar de incomum, a ação das secretarias estaduais e municipais não é à toa. Salvador é a cidade do estado com o maior número de casos confirmados desde o início da pandemia, com 344.252 casos. Além disso, geralmente, nos primeiros meses do ano, são registradas altas da doença no país, e na capital baiana não é diferente, repleta de festejos, principalmente do Carnaval. E é justamente aí que mora o receio das autoridades, de que a aglomeração nas festas aumente os riscos de contágio.

De acordo com a Secretária de Saúde do estado, Roberta Santana, foi pensando nisso que as autoridades de saúde montaram esse esquema especial de vacinação. "É uma ação em parceria com o município, a quem compete a distribuição das vacinas, mas o governo do estado entrou nessa estratégia para oferecer aos foliões, tanto turistas como baianos, o reforço para a vacinação da Covid", conta a chefe da pasta.

Ainda segundo Santana, o foco principal é a vacina bivalente, cuja cobertura atual no estado é de apenas 14%. “A expectativa é que a vacinação seja realizada 15 dias antes do Carnaval. É o período que a gente entende que acontecerá a imunização de forma segura”, conta. A Sesab afirma que, ao todo, 1.874.782 doses foram aplicadas, sendo o público-alvo total formado por 12.732.254 de pessoas.

A vice-prefeita e titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Ana Paula Matos, destaca que a ação de vacinação durante a prévia do Carnaval oferece mais uma oportunidade para as pessoas se protegerem contra o vírus antes da folia. "A imunização resguarda o sistema imunológico para não sofrer os impactos graves em caso de contaminação, uma vez que o vírus segue em circulação. Até o Carnaval, temos a cidade com inúmeras festas e ensaios, ambientes com aglomeração, e para evitar possíveis surtos da doença, estamos levando a vacina para locais acessíveis".

Vale lembrar que, para receber a primeira dose da vacina bivalente contra a Covid-19, é essencial apresentar o Cartão SUS, RG e a caderneta de vacinação. Esta vacina está disponível para o público de 12 anos ou mais. Já a segunda dose da bivalente será administrada para grupos prioritários, como idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas e imunossuprimidos com 12 anos ou mais, exigindo um intervalo de 6 meses desde a última aplicação. Para os demais integrantes do grupo prioritário, como trabalhadores da saúde ou pessoas com comorbidades, é recomendado respeitar o intervalo de 1 ano entre as doses.

Importante ressaltar que a ampliação dos postos fixos e móveis irá até domingo (21). Após isso, os tradicionais postos da prefeitura seguirão com o atendimento.

Confira a programação:

Dia 18/1 (quinta-feira):

Pontos volantes: Praça da Igreja do Bonfim (8h às 12h), Clube Espanhol (8h às 12h), Ondina Apart Hotel (13h às 16h) e Sereia de Itapuã/Stella Maris/Praia do Flamengo/Aeroporto (9h às 16h).

Pontos fixos: Ferreira Costa (9h às 16h), Estação Rodoviária (9h às 16h) e Shopping Bela Vista (9h às 16h).

Dia 19/1 (sexta-feira):

Pontos volantes: Praça da Igreja do Bonfim (8h às 12h), Ponta do Humaitá (14h às 16h), Vila Caramuru - Rio Vermelho (8h às 13h), Farol da Barra (13h às 16h) e Sereia de Itapuã/Stella Maris/Praia do Flamengo/Aeroporto (9h às 16h).

Pontos fixos: GBarbosa do Costa Azul (9h às 16h), Ferreira Costa (9h às 16h), Estação Rodoviária (9h às 16h) e Shopping Bela Vista (9h às 16h).

Dia 20/1 (sábado):

Pontos volantes: Farol e Porto da Barra (8h às 14h), Terminal Náutico/MAM (8h às 14h), Praça do Bonfim/Monte Serrat/Ponta do Humaitá/ Ribeira (8h às 14h) e Praia do Flamengo/Sereia de Itapuã (8h às 14h).

Dia 21/1 (domingo):

Pontos volantes: Vila Caramuru - Rio Vermelho (8h às 14h), Santo Antônio Além do Carmo/Pelourinho/Saúde (8h às 14h), Praça do Bonfim/Monte Serrat/Ponta do Humaitá/Ribeira (8h às 14h) e Aeroporto/ Lagoa do Abaeté (8h às 14h).

Outras ações

Além da vacinação, a pasta estadual também destaca a relevância da doação de sangue em preparação para o Carnaval, intensificando a ação com os postos do Hemoba. Roberta Santana conta que uma campanha será divulgada na próxima segunda-feira (22) pelo governador do estado, Jerônimo Rodrigues.

A secretaria convida a população a também doar sangue e destaca a importância desta ação. "A gente tem uma grande festa, uma festa de grande proporção, e que acontece também feriados acidentes nas rodovias e que a gente precisa estar preparado com os bancos de sangue", explica.

Outra ação que será intensificada é a de prevenção de doenças sexualmente transmitidas. Além do fornecimento de métodos preventivos e testagens, a inovação inclui o início do tratamento da sífilis no próprio posto de saúde.

*Com supervisão do jornalista Luiz Lassere