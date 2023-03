Secretária Roberta Santana participa de ação do Dia Mundial do Rim

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, participou neste domingo, 12, do primeiro Pedal do Dia Mundial do Rim, evento promovido pela Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Bahia, que tem como objetivo alertar sobre a importância dos cuidados com a saúde renal.



Realizado no Jardim de Alah, em Salvador, a ação reuniu centenas de ciclistas apoiadores da causa. “Estamos reunidos para lembrar a importância da prevenção. As doenças renais ainda atingem um percentual expressivo da população e, através da prevenção, é possível diminuir esse quadro”, alertou a secretária.

Além da ação de sensibilização, os interessados em avaliar a saúde renal poderão realizar exames na APAE em virtude de uma parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia – Regional Bahia (SBN-BA). A presidente da SBN-BA, Carolina Neves, disse que, apesar de simples, os exames são capazes de detectar possíveis anormalidades e doenças renais.

“Nós distribuímos o voucher da APAE, que está nos apoiando na realização desses exames. A pessoa é encaminhada para realizar a dosagem de creatinina no sangue e o exame de urina. Com esse rastreio, se houver qualquer tipo de anormalidade, esse paciente é encaminhado para avaliação e, a depender, para o tratamento”, explica Carolina.

Compromisso estadual

˜Para além da prevenção, recentemente lançamos um programa que amplia o acesso, em tempo oportuno, ao tratamento ambulatorial da doença renal crônica. Também buscamos qualificar a assistência, melhorando a qualidade de vida do paciente e familiares. São mais de R$ 78 milhões aplicados na forma de cofinanciamento, que prevê o aumento de, no mínimo, 20% do número de sessões de hemodiálise em relação a 2022 e incrementa o repasse feito às clínicas especializadas em 25%”, explica a secretária estadual de Saúde.