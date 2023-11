SUS tem 140 milhões de cadastros a mais do que a população do Brasil | A TARDE

O Sistema Único de Saúde (SUS) possui 340 milhões de cadastros ativos, de acordo com informações do Ministério da Saúde. O número é muito superior à quantidade de pessoas que vivem no país, com 203 milhões de habitantes, conforme o último Censo, divulgado em junho deste ano.

O Ministério da Saúde justificou que o número de cadastros ativos ultrapassa a estimativa populacional por causa da universalização do atendimento, que abrange usuários estrangeiros e registros de óbitos. Segundo o órgão, os cadastros duplicados decorrem da “prioridade do SUS em assegurar atendimento a todos, mesmo em situações em que os pacientes não podem fornecer dados completos no momento do atendimento”.

Em janeiro, Lula sancionou a lei que torna o CPF o único número do registro geral no Brasil. O texto prevê que os sistemas de órgãos públicos, entre eles o SUS, devem se adequar à medida em um prazo de 12 meses.

O deputado Julio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, levou o problema do SUS para o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e disse que acionará o STF contra o governo. “Não existe demonstração de desordem e de falta de controle maior do que isso”, afirmou ao Metrópoles.

O Ministério da Saúde afirmou que “continua trabalhando na vinculação de cadastros duplicados assim que obtém dados suficientes para garantir a identificação precisa do usuário, reforçando o seu compromisso com a eficiência e transparência na gestão dessas informações”.