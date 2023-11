Vacina brasileira contra dependência em cocaína e crack vence prêmio | A TARDE

A equipe da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) superou outras 11 iniciativas com a Calixcoca, vacina terapêutica contra a dependência química pela cocaína e crack e venceu o Prêmio Euro na quarta-feira, 18, em São Paulo.

A equipe levou o prêmio no valor de 500 mil euros (R$2,6 milhões), na premiação organizada pela multinacional farmacêutica Eurofarma.

De acordo com a Faculdade de Medicina da UFMG, o financiamento para desenvolver a vacina tem sido do governo federal e de Minas Gerais, com verbas de emendas parlamentares, e depende de novos recursos para dar continuidade.

Atualmente não existem tratamentos registrados em agências reguladoras para a dependência química em cocaína e crack.

A vacina SpiN-Tec, também desenvolvida pela UFMG, contra a covid-19, recebeu 50 mil euros por ter sido uma das vencedoras na categoria "inovação em terapias".