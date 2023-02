Vacina contra câncer de pele da Moderna terá testes acelerados

O grupo farmacêutico Moderna recebeu autorização da Food and Drug Administration (FDA) para avançar nos testes da vacina experimental da Moderna contra o câncer de pele, informou a empresa na quarta-feira, 22. A FDA é um órgão de vigilância sanitária norte-americano com as mesmas finalidades que a Anvisa, do Brasil

A FDA permitiu a próxima fase dos testes após os medicamentos experimentais desenvolvidos para o tratamento de doenças graves mostrarem resultados mais eficazes do que os existentes. Com isso foi autorizado que o estágio final dos testes seja acelerado.

A vacina da farmacêutica usa a tecnologia de mRNA, a mesma utilizada na vacina contra a Covid-19 da empresa norte-americana que, em associação com o medicamento Keytruda, da Merck, é destinada ao tratamento de pacientes de alto risco.

Keytruda atua contra as células tumorais dos pacientes. A vacina da Moderna fornece ao sistema imunológico as chaves para a assinatura do DNA do tumor. Dessa forma espera-se que as células T funcionem para combatê-lo, caso o câncer retorne.

Em dezembro de 2022, foram divulgados resultados de um estudo de fase 2 da farmacêutica mostrando que a terapia reduziu o risco de retorno da doença após a cirurgia em 44%, em comparação com o uso do Keytruda, de forma isolada.

As duas farmacêuticas informaram, através de um comunicado, que irão continuar discutindo os resultados com os órgãos reguladores e iniciarão um estudo de fase 3 ainda em 2023. Elas esperam expandir os estudos para outros tipos de tumor, incluindo câncer de pulmão de células não pequenas.