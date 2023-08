Vacina contra câncer de pele entra na última fase de testes clínicos

As farmacêuticas Moderna e Merck/MSD anunciaram, nesta quarta-feira, 26, o início da seleção de voluntários para a última fase de testes de sua vacina personalizada para combater o câncer de pele. Caso os resultados sejam positivados, o imunizante poderá ser administrado ao público.

A nova etapa dos testes será feita com cerca de mil pacientes que serão selecionados pelos médicos de 165 centros de saúde em 25 países ao redor do mundo. Ainda não há prazo para a conclusão do estudo. A vacina deve ser usada junto com o medicamento Keytruda e é indicada para pessoas que já tiveram melanoma.



Nos testes de fase 2, o recebimento da dose diminuiu em 44% o risco de morte e de recorrência do tumor em comparação com as pessoas que usaram apenas o remédio.

Na etapa anterior, as doses da vacina haviam sido aplicadas em 157 pacientes que tiveram tumores de pele removidos com estágios de gravidade entre o três e o quatro, os mais altos de um câncer.

“Esta vacina é um marco empolgante e importante para investigar como a terapia individualizada pode potencialmente transformar o tratamento da forma mais grave de câncer de pele”, disse o vice-presidente sênior da Moderna, Kyle Holen, em comunicado à imprensa.