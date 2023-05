Vacinação contra Covid-19 e gripe será retomada na segunda, 29

As campanhas de vacinação contra Covid-19 e gripe estarão suspensas neste sábado (27) e domingo (28), em Salvador. A estratégia será retomada na próxima segunda-feira (29).

O esquema com locais de vacinação, público-alvo e horários para a vacinação Covid-19 será divulgado no domingo (28). Já a vacina da Influenza seguirá normalmente nos postos de saúde, que podem ser consultados no site www.saude.salvador.ba.gov.br.