Vacinação contra gripe acontece em mais de 35 pontos de Salvador | A TARDE

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza mais uma edição do Sábado da Vacina neste dia 27, a partir das 8h. Para se proteger, o público apto terá acesso a 39 pontos para se imunizar contra a Influenza (gripe).



Podem se vacinar crianças de seis meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores, povos indígenas, idosos, pessoas em situação de rua, comunidades quilombolas, profissionais das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários e funcionários do sistema prisional.

Em Salvador já foram aplicadas mais de 145 mil doses de vacina contra a gripe, uma cobertura de 19% do público-alvo formado por 765 mil pessoas.

Pontos de vacinação e horário de funcionamento:

DS SÃO CAETANO/VALÉRIA

USF Pirajá - 8h às 16h

USF Alto do Peru - 8h às 16h

USF Deputado Luiz Braga - 8h às 16h

USF Capelinha - 8h às 16h

USF Jaqueira do Carneiro - 8h às 16h

DS CENTRO HISTÓRICO

Shopping Piedade - 9h às 16h

Home Center Ferreira Costa (Barris) - 9h às 16h

UBS Ramiro de Azevedo - 8h às 16h

DS Boca do Rio

USF Imbuí - 8h às 16h

Supermercado GBarbosa (Costa Azul) - 9h às 16h

DS PAU DA LIMA

UBS Dra. Cecy Andrade - 8h às 16h

UBS Pires da Veiga - 8h às 16h

USF Vale do Cambonas - 8h às 16h

USF Nova Brasília - 8h às 16h

Shopping Ponto Alto - 9h às 16h

DS ITAPUÃ

USF Itapuã - 8h às 16h

USF Mussurunga - 8h às 16h

UBS José Mariane - 8h às 16h

USF Parque São Cristóvão - 8h às 16h

DS BROTAS

Atakarejo (Vasco da Gama) - 9h às 16h

USF Santa Luzia - 8h às 16h

DS SUBÚRBIO

UBS Sérgio Arouca - 8h às 14h

USF Ilha de Maré - 8h às 12h

USF Bom Jesus dos Passos - 8h às 12h

DS LIBERDADEUSF IAPI - 8h às 16h

Plano Inclinado Liberdade - 9h às 13h

DS CABULA

Shopping Bela Vista - 9h às 16h

USF Fernando Filgueiras - 8h às 16h

USF Professor Carlos Santana - 8h às 16h

UBS Rodrigo Argolo - 8h às 16h

USF Sussuarana I - 8h às 14h

DS CAJAZEIRAS

USF Cajazeiras V - 8h às 16h

USF Cajazeiras X - 8h às 16h

DS ITAPAGIPE

UBS Ministro Alkimin - 8h às 16h

USF São José de Baixo - 8h às 14h

DS BARRA/RIO VERMELHO

Shopping Salvador - 9h às 16h

*Drive-thru - UBS Clementino Fraga (5° Centro) - 8h às 16h

USF Menino Joel - 8h às 16h

UBS Clementino Fraga (5° Centro) - 8h às 16h