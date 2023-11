Após Black Friday, eletrônicos seguem em promoção nesta Cyber Monday | A TARDE

Depois das ofertas da Black Friday, o varejo continua dando descontos em produtos nesta segunda-feira, 27, por conta da Cyber Monday . A data, que já se estendeu a diversas categorias de produtos, ainda tem um forte foco em dispositivos eletrônicos.

Nesta segunda-feira, é possível encontrar celulares, noteboooks, acessórios, consoles, computadores gamers e outros itens em oferta nos e-commerces.

Os produtos podem ser encontrado tanto em lojas focadas em tecnologia quanto em grandes varejistas. Além das lojas oficias, também dá para encontrar eletrônicos em promoção em grandes varejistas. O Carrefour, por exemplo, aderiu à Cyber Monday com descontos em todas as categorias. No caso dos eletrônicos, notebooks, fones de ouvido, impressoras e outros acessórios estão em promoção.