Empresa brasileira cria ferramenta que traz o ChatGPT para o WhatsApp

A empresa brasileira EnablersDAO lançou, na última semana, uma nova ferramenta que incorpora o ChatGPT ao aplicativo de troca de mensagens, WhatsApp. Com mais de 12 mil usuários ativos e mais de 200 mil mensagens trocadas, a função busca aproximar ainda mais o chatbot da OpenAI do utilizador.

Segundo Tiago Morelli, co-fundador da EnablersDAO, a empresa escolheu o WhatsApp justamente por sua popularidade no Brasil. Por meio do aplicativo, a experiência de quem utiliza o ChatGPT pode ser otimizada, graças às dicas oferecidas dentro do próprio sistema.

"Escolhemos o WhatsApp por ser um dos canais mais acessados pelos brasileiros. Porém, ainda existe a barreira de como conversar com a ferramenta para que ela entenda exatamente a necessidade do usuário e consiga devolver uma resposta satisfatória e que de fato auxilie com o seu problema. No ZapGPT, a gente dá dicas diárias de como utilizar a solução, para que as pessoas consigam se potencializar e ir além por meio da inteligência artificial", declarou.

O ZapGPT está disponível gratuitamente com uma quantidade limitada de mensagens. No plano pago, o serviço passa a ter mensagens ilimitadas.

O que é o ChatGPT?

O "Generative Pre-Trained Transformer" (Transformador Generativo Pré-Treinado ) é um algoritmo baseado em inteligência artificial que fornece conselhos precisos e relevantes para melhorar os resultados desejados e alcançar objetivos.

Criado pela OpenAI, um laboratório de pesquisas com sede nos Estados Unidos, o Chat GPT teve seu desenvolvimento pautado em redes neurais e em machine learning. O objetivo é aprimorar a experiência e os recursos oferecidos por assistentes virtuais como Alexa ou Google Assistente.