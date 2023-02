Gmail e outros serviços do Google apresentam instabilidade

Usuários do Google relataram dificuldades para acessar os serviços da plataforma, como o Gmail, na manhã desta segunda-feira, 27. Eles comentaram que havia uma mensagem de erro.

O site Downdetector, que reúne relatos de instabilidade, registrou os problemas por voltas das 10h, com mais de 800 reclamações de instabilidade do Gmail no Brasil.

Na versão do site para os Estados Unidos, foram feitas 4 mil reclamações no mesmo horário. Também há relatos no site envolvendo dificuldades para fazer buscas e acessar o Google.

"Estamos cientes do problema com o serviço Gmail que está afetando um significativo subconjunto de usuários. Forneceremos uma atualização até 27 de fev. de 2023, 15:30 UTC com detalhes sobre quando o problema deve ser resolvido", disse a empresa em seu portal de detecção e resolução do problema.

"O problema com o serviço Gmail foi resolvido. Lamentamos o inconveniente e agradecemos a paciência e o apoio", completou depois.