Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do ecossistema de inovação e tecnologia do estado, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Secretaria estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) realizam o Bahia Tech Experience - BTX 2023, maior evento de inovação e tecnologia da Bahia. Foram investidos R$ 1,4 milhão pelo Governo da Bahia, através da secretaria, e a expectativa é reunir, até sábado, 30, 3 mil pessoas e 100 startups baianas e de outros estados do país.



O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, André Joazeiro, destaca as expectativas para o futuro do empreendedorismo baiano a partir de eventos como esse. “Estão reunidos aqui empresários, investidores, representantes de fundos de investimento, incubação, aceleração. Tem tudo para que esses empreendedores do setor de tecnologia possam usufruir dessa estrutura. É a oportunidade para fazer negócios", afirma o titular da Secti.



Para o diretor de inovação da StarSe, Cristiano Kruel, que também é palestrante no evento, o apoio do Governo baiano é fundamental para a realização do BTX. Segundo ele, durante estes dias, os empreendedores serão beneficiados com um grande espaço de debate e troca de experiências. Ele ministra palestra sobre inteligência artificial, tema que atualmente faz parte do dia a dia. “Inteligência artificial era para as grandes companhias, mas hoje faz parte de nossas vidas, e precisamos entender mais sobre esse assunto. Toda tecnologia pode trazer riscos, mas não podemos ter medo do novo”.



De acordo com Franklin Santos, diretor técnico do Sebrae, a expectativa é criar um ambiente em que as startups tenham a possibilidade de trocar experiências, mas também conversar com investidores de outros países. “O contato com esses responsáveis por ecossistemas inovação de fora do Brasil é fundamental para ampliar os horizontes, para que possam aprender mais e, quem sabe, internacionalizar o negócio”.



Presente na abertura, o vice-governador, Geraldo Júnior, destacou o papel do Estado no fomento ao desenvolvimento do país. "Através de parcerias, trouxemos esse evento, que é pioneiro, mostrando, mais uma vez, que inovação é tecnologia também são marca do nosso governo".



O evento, que conta ainda com as parcerias da ABAS Startups, One Nation, BahiaGás, Fábrica Cultural, Huawei e Solvum, acontece desta quinta (28) até sábado (30), no Parque Tecnológico da Bahia, em Salvador. Nesses três dias, acontecem painéis, rodadas de matchmaking para geração de negócios, área gamer, exposição de startups, aquário de podcasts, espaços de experiência que vão proporcionar conteúdos relevantes para os participantes, conexões com atores globais e acesso às principais soluções construídas pelo ecossistema baiano. A entrada é gratuita para o público.