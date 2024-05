WhatsApp deixa de funcionar em 35 modelos de celulares; veja lista | A TARDE

A partir desta quarta-feira, 1º de maio, uma série de smartphones deixará de suportar o WhatsApp, um dos aplicativos mais populares em todo o mundo. Entre os modelos afetados estão dispositivos Android, incluindo os da Motorola, Lenovo, Huawei, Xiaomi, LG, Sony e Samsung, além de alguns iPhones.

Para evitar perdas de dados, os usuários desses aparelhos devem realizar o backup de suas mensagens ou transferi-las para um dispositivo compatível.

Quando o WhatsApp deixa de ser compatível com uma determinada versão do sistema operacional, os usuários ficam sem acesso a atualizações, correções e suporte técnico, o que pode prejudicar o funcionamento do aplicativo.

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, afirmou que essa decisão foi tomada visando melhorar a segurança e a eficiência da ferramenta, exigindo dispositivos mais modernos.

Confira a lista de modelos afetados:

Samsung: Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy S4 Zoom, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S 19500, Galaxy Grand, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 mini I9190 e Galaxy Express 2.

iPhone: iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus, iPhone 5 e iPhone 6.

Motorola: Moto X e Moto G.

Lenovo: Lenovo S890, Lenovo A858T, Lenovo 46600 e Lenovo P70.

Huawei: Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei GX1s, Huawei C199 e Huawei Y625.

LG: Optimus 4X HD P880, Optimus L7, Optimus G Pro e Optimus G.

Sony: Xperia Z1 e Xperia E3.