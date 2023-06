WhatsApp lança função para envio de conteúdos sem limite de pessoas

Com o intuito de possibilitar o envio de mensagem a um número ilimitado de pessoas, o WhatsApp liberou a função de Canais nesta quinta-feira, 8, na Colômbia e em Singapura. Quanto ao Brasil e outros países, o recurso apenas será liberado nos próximos meses.

Segundo a Meta, empresa responsável pelo aplicativo, Facebook e Instagram, o recurso promove a distribuição de textos, imagens e vídeos a milhões de usuários de forma unidirecional.

A função ainda apresenta vantagens em relação aos grupos e listas de transmissão, já que não tem limitação de integrantes. Entretanto, inicialmente, o tamanho pode ser restringido por critérios técnicos.

Apesar de ter semelhanças com outro aplicativo concorrente, o Telegram, o novo recurso possui algumas diferenças: membros só podem interagir com reações às publicações do administrador e responder as enquetes, ou seja, os usuários não podem escrever mensagens.

Ainda conforme a Meta, após a liberação do recurso em cada país, qualquer pessoa pode criar um canal. Até o momento, entidades de saúde, times de futebol e agências de checagem de notícias já aderiram à nova ferramenta.

Para ter acesso aos conteúdos dos Canais, as pessoas devem seguir de forma voluntária. Os administradores não conseguem adicionar contatos, como nos grupos. Além disso, eles não terão acesso aos números de telefone dos inscritos, a não ser que já estejam na lista de contatos do aparelho. Os membros também não terão acesso ao número do administrador.

As informações transmitidas em um canal não são criptografadas e são apagadas automaticamente após 30 dias. Por conta disso, os conteúdos podem ser moderados de acordo com as diretrizes da plataforma, que proíbe a criação e manutenção de canais que incitem violência, infringem propriedade intelectual, promovem terrorismo ou distribuam spam e materiais pornográficos.



Em caso de desrespeito às regras, o canal poderá ser tirado do ar e impedido de enviar atualizações. O administrador também poderá ser responsabilizado e punido com suspensões e notificações.

Além da nova função, o WhatsApp também passará por alterações na organização do aplicativo. A aba Status será chamada de Atualizações. Com a mudança, o recurso terá: os Status dos contatos ficarão na parte superior como acontece nos stories do Instagram; em seguida, serão exibidos os Canais que o usuário estiver inscrito.

Ainda será possível buscar Canais por tema ou nome no menu disposto no botão dos três pontos ao lado.