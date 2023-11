WhatsApp libera duas contas simultâneas no mesmo celular; entenda | A TARDE

O WhatsApp irá liberar em breve para todos uma maneira de usar duas contas no mesmo celular e ao mesmo tempo. O anúncio foi feito por Mark Zuckerberg, CEO da Meta (dona do WhatsApp, Instagram e Facebook), nesta quinta-feira, 19.

A novidade é um pleito de usuários do aplicativo de mensagem há anos. A liberação acontecerá aos poucos para celulares Android e deve chegar a todos eles "nas próximas semanas e meses", assim que as atualizações do aplicativo forem sendo disponibilizadas. O processo pode durar meses, admite a Meta. Não há previsão para disponibilização da função em iPhones.

Para utilizar uma segunda conta é necessário ter uma segunda linha de celular operando no aparelho. Isso pode ser feito usando mais de um cartão SIM (popularmente chamado de chip) em celulares que comportam mais de uma linha ou com um eSIM, que já vem integrado ao celular.

Para fazer a adição de uma conta extra no seu WhatsApp, é preciso:

- Acessar o menu Configurações;

- Clicar na seta ao lado do seu nome e em "Adicionar conta".

- A partir daí, é possível controlar as opções de privacidade e notificação em cada uma das contas.