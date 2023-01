Acompanhe o Conversa Brasileira de Verão com a cantora Thati

Acompanhe ao vivo o Conversa Brasileira, tradicional programa da rádio A TARDE FM, em sua versão de verão. Um bate papo agradável com grandes nomes da música brasileira, envolto no delicioso clima da Baía de Todos os Santos. Desta vez, os artistas convidados do programa de rádio que mistura música e bate-papo serão recebidos no Sollar Baía Verão, centro gastronômico-musical do Solar Unhão, na Avenida Contorno. O programa é apresentado pelo radialista Antônio Pitta.

A convidada do programa deste domingo, 15, é a cantora baiana Thati. Na bagagem, a cantora já participou de grandes shows, onde dividiu o palco com diversos artistas consagrados como: Caetano Veloso, Titãs, Djavan, Nando Reis, Zeca Baleiro, Frejat, Paralamas do Sucesso e Kid Abelha. Como compositora, tem parcerias de sucesso com Luiza Possi, Isabella Taviani, Rodrigo Santos (Barão Vermelho), J. Veloso, entre outros. A artista já lançou três albúns na carreira.

De formato leve e tom descontraído, o Conversa Brasileira de Verão vai acontecer em um local privilegiado, incluindo vista para um dos pores do sol mais charmosos da Bahia. O espaço cedido para o projeto do Grupo A TARDE vai abrir suas portas para o público a partir das 16h30 e a gravação começa às 18h, sempre aos domingos, até 12 de fevereiro. A cobrança de couvert artístico é no valor de R$ 40 por pessoa.

Após Thati, se apresentam Ana Mametto (29/1), Adelmo Casé (5/2) e Pierre Onasis (12/2).

Confira a transmissão:

ATARDE