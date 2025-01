Bell Marques agita multidão com hits no Festival Virada Salvador

Bell Marques foi uma das atrações do dia - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Uma das atrações mais aguardadas do segundo dia do Festival Virada Salvador, neste sábado, 28, Bell Marques relembrou clássicos com seu show.

O cantor animou o público presente na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio, com sucessos como 'Não Vou Chorar', 'Erva Venenosa', 'Selva Branca', 'Diga Que Valeu' e 'Voa Voa'.

Num dos momentos do show, Bell Marques chegou a receber Márcio Victor, que também foi atração do dia do Festival Virada Salvador. No palco, o cantor do Psirico mostrou todo o seu talento com a percussão e empolgou o público.

Confira fotos: