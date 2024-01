Bombeiros alertam para os cuidados nas praias durante o verão | A TARDE

Com a chegada no verão, época com aumento do fluxo de banhistas em praias, os cuidados devem ser redobrados, conforme orienta o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). O 13º Batalhão de Bombeiros Militar (BMAR) é a unidade especializada em busca, resgate e salvamento em ambientes aquáticos.

Algumas das recomendações listadas pelo comandante do BMAR, major Francisco Damasceno Duarte, são não combinar bebida alcoólica com o banho de mar, buscar orientação do salva-vidas sobre o local seguro e não pular em áreas desconhecidos.

“Não podemos esquecer dos cuidados com os pequenos. A supervisão deve ser constante, além de observar as condições das boias”, disse Duarte.

Com postos de atendimento nas praias do Porto e Farol da Barra, Ondina, Amaralina e Paciência (Rio Vermelho), os militares estão atentos ao público.

“Iniciamos a Operação Verão, intensificando o patrulhamento nas areias em locais de nossa responsabilidade”, concluiu o major.