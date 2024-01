Caetano Veloso curte dia de sol na praia do Porto da Barra | A TARDE

Após anunciar "férias radicais", o cantor baiano Caetano Veloso tirou a tarde desta quarta-feira, 27, um dia ensolarado de início de verão, para curtir a praia do Porto da Barra, em Salvador.

O artista publicou no perfil do Instagram, no dia 15 de dezembro, que entrou em férias radicais e pediu que todos respeitassem o momento. "Peço aos meus amigos, colegas, conhecidos e desconhecidos que considerem minha decisão de descansar o que me é necessário. Depois dos shows na Concha entrarei em período de férias radicais”, publicou.

Caetano ainda acrescentou que não quer receber convites para nada nesse período. "Peço que não me convidem para atividades públicas, participações, conceder entrevistas ou emitir opiniões, gravar vídeos, escrever releases e outros textos ou qualquer outra atividade, sobretudo àqueles que sabem que mais me tocariam com seus chamados", contou.