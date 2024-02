Carlinhos Brown e BaianaSystem transformam Parque em ‘navio pirata’ | A TARDE

Como diz aquele ditado: “não prometeram nada e entregaram tudo”. Assim foi o show de Carlinhos Brown e BaianaSystem no Festival de Verão, que aconteceu neste sábado, 27, no Parque de Exposições de Salvador.

Brown transformou o início do show em um verdadeiro Carnaval e, junto com o agito de BaianaSystem, o palco Ponte virou um grande “navio pirata”. Clássicos da música baiana como: “Dandalunda” e “Maimbê Dandá”, abriram o espetáculo, comandado pelo idealizador da Timbalada. Já o grupo de sistema de som baiano tocou os corações e abriu as rodas no público, ao som de “Sulamericano”, uma das mais famosas da banda.

A noite do FV 24 neste sábado recebe ainda Ivete Sangalo, Bell Marques, convidando Claudia Leitte, e a atração internacional Ceelo Green.

