Carnaval nos Bairros começa neste sábado; confira a programação | A TARDE

O Carnaval nos Bairros começa nesta sábado (10) e vai até a próxima terça-feira (13). Os eventos servem de opção para quem quer curtir shows de grandes artistas sem se deslocar para os principais circuitos.

A festa momesca vai invadir as localidades de Boca do Rio, Cajazeiras, Itapuã, Liberdade, Pau da Lima, Periperi e Plataforma, além das ilhas de Bom Jesus dos Passos, Maré e Frades.

Na Boca do Rio, se apresentam artistas como Lincoln, La Furia, Danniel Vieira e Edcity. Já em Cajazeiras, a festa vai ser comandada por Timbalada, Escandurras, A Dama e Kart Love, entre outras grandes atrações. Tati Quebra Barraco, Sarajane, Guig Ghetto e Larissa Moraes são uma parte do time escalado para a folia em Itapuã.



O Poeta, Isac Gomes, Banda 7 Kassio, Blackstyle, Marron Society e Viola de Doze vão se apresentar na Liberdade. Em Pau da Lima, o Carnaval terá Cangaia de Jegue, Flor de Maracujá, Dan Valente e Gang do Samba, entre outros artistas.



Mambolada, Legião do Samba e Adão Negro são algumas atrações agendadas para Periperi. E em Plataforma, fazem parte da programação Jorge Zarath, Carla Visi, Ana Mametto e Bom Balanço, entre outros nomes.



No total, serão mais de 200 atrações nos bairros, misturando reggae, axé, pagode, arrocha e outros ritmos.

A dona de casa Marlúcia de Assis, de 46 anos, considera a folia nos bairros essencial para quem quer aproveitar a festa com mais tranquilidade e perto de casa, junto com amigos e familiares. "O Carnaval dos bairros foi a melhor coisa que aconteceu para quem é morador, porque tem a facilidade e a comodidade. Não precisamos nos deslocar para outros circuitos, porque aqui temos de tudo, muita diversão com grupos de samba, axé, pagode, enfim, todo tipo de música", diz.

Derrarina Azevedo, de 31 anos, é médica veterinária na Região Metropolitana de Salvador, e há 15 anos frequenta os festejos carnavalescos da capital baiana. "Descentralizar é importante pois muita gente quer curtir alguma coisa e não pode ou não tem como ir para a Barra, quem mora em bairros distantes do Centro, principalmente. Daí, oferecer mais opções é sempre válido".