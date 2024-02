Carnavalito 2024: Saiba como está a preparação para a festa | A TARDE

A quarta edição do Carnavalito 2024, que promete agitar a Casa de Apostas Arena Fonte Nova, vai acontecer em novembro, com datas a serem anunciadas em breve. A festa vai fazer uma grande celebração de abertura do próximo verão.

Com atrações especiais, que vão se apresentar nos trios elétricos pranchões, o público terá a oportunidade de curtir os artistas de perto. O Carnavalito terá uma cenografia em homenagem a Salvador. Além disso, os participantes poderão fazer a customização de abadás sem custo.



Desde a sua primeira edição, em 2019, o Carnavalito já atraiu milhares de baianos e turistas, e trouxe nomes como Xanddy Harmonia, Saulo, Alok, Denny Denan, Mudei de Nome, É o Tchan, Simone Mendes, Lincoln Sena, Nattan, e muitos outros.



“Estamos preparando uma programação especial, que será divulgada. O Carnavalito 2024 vai marcar o calendário festivo da cidade e iniciar o verão com muita música e diversão”, destaca o diretor comercial da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Alexandre Gonzaga.



Os ingressos para o Carnavalito podem ser comprados no site oficial do evento.