Deam reforça atendimento da Polícia Civil no Festival de Verão | A TARDE

A Polícia Civil reforça o atendimento das mulheres durante o Festival de Verão 2024, com atenção especializada nos dois dias do evento. Uma equipe multidisciplinar, com delegada, investigadora e assistente social, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), está de prontidão no Posto da Polícia Judiciária baiana, localizado no Parque de Exposições.

A titular da Deam/Brotas, delegada Bianca Andrade, destacou a importância das mulheres vítimas de importunação sexual comparecerem ao posto e registrarem o crime. “Desde um beijo até um puxão de cabelo e outros atos libidinosos sem o consentimento da vítima, podem ser enquadrados como importunação sexual. A denúncia é fundamental”, informou.

Durante o plantão, além dos registros de ocorrência, a equipe da Deam também está disponível para lavratura de autos de prisão em flagrante de possíveis agressores. As pessoas também podem denunciar os casos de violência doméstica e familiar pelo Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), pelo 181.