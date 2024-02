Edição comemorativa de 25 anos do Festival de Verão ganha roda gigante | A TARDE

Quem foi curtir o primeiro dia do Festival de Verão de Salvador, no Parque de Exposições, neste sábado, 27, deu de cara com diversos atrativos. Entre eles, uma roda gigante, além de algumas mudanças no espaço, como distribuição dos shows em dois palcos, 11 horas de festa, estúdio exclusivo da Globoplay e locais exclusivos para descanso e ações que promovem brindes para o público.

Pela primeira vez no FV 24, as amigas Michele Oliveira e Ananda Peixoto, disseram estar muito satisfeitas com o que encontraram este ano. “Achei muito legal a proposta. Poderiam ter vários dias, porque o espaço tá muito bom”, afirmou Michele.

Ananda não escondeu seu favoritismo no palco Ponte. Primeira atração do dia, MC Cabelinho convida TZ da Coronel. “Sou apaixonada por ele, tava louca para assistir o show, por isso cheguei cedo, sabia que ele seria um dos primeiros.

O parque de exposições recebe ainda neste sábado, Iza, Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Baco Exu do Blues e a atração internacional Cee Lo Green.