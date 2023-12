Ferry terá operação especial para viagens de Natal e Réveillon | A TARDE

O sistema Ferry-Boat funcionará com esquema especial para as festas de Natal e Réveillon. A operação de fim de ano terá início no dia 21 de dezembro e segue até 3 de janeiro. No período, o fluxo deve ser 5% superior ao registrado em 2022, quando 293 mil pessoas e 43 mil veículos fizeram a travessia.

Para dar conta do público, cinco embarcações da frota estarão disponíveis: Maria Bethânia, Pinheiro, Ivete Sangalo, Zumbi dos Palmares e Rio Paraguaçu. Os ferries Anna Nery e Dorival Caymmi estarão fora da operação de fim de ano, com previsão de retorno para o mês de janeiro.

Na operação especial, as saídas ocorrem nos horários regulamentares, de hora em hora, a partir das 5h da manhã. O serviço é finalizado às 23h30 em dias úteis. Nos fins de semana e feriados, a operação terá início às 6h e segue até às 23h30. Segundo a Internacional Travessias, viagens extras podem ser realizadas de acordo com a demanda.

Hora Marcada

Considerando viagens de ida e volta, a empresa disponibilizou 1060 horários. Para utilizar o serviço de hora marcada, os usuários podem acessar o site internacionaltravessias.com.br.

Também está disponível ao usuário o agendamento para transporte de veículos de passeio pelo SAC Digital (sacdigital.ba.gov.br). Diferente do serviço de Hora Marcada, nesta modalidade de agendamento não é necessário efetuar o pagamento antecipado e também não há taxa de serviço.

Ferrycard

Para aqueles que precisam fazer a recarga do cartão Ferrycard, o serviço estará disponível, mesmo nos dias de operação especial, em guichê específico para isso. Para o caso de troca ou entrega de cartões, o horário de funcionamento deste setor é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 17h. Não funciona sábado, domingo e feriado.

Veículos pesados

Complementando a Resolução AGERBA nº 08 de 30 de março de 2023 – em limitações de embarque para veículos classificados como UTILITÁRIOS – VEÍCULOS DE CARGA (BAÚ, E CARROCERIA), para embarques desta categoria limitando a apenas a alimentos, considerando a grade oficial. Demais embarques da referida categoria e veículos constantes da Resolução nº8, poderão ocorrer nas terças, quartas e quintas no Terminal de São Joaquim, preferencialmente às 04h da manhã, e com embarques no Terminal Bom Despacho, a partir das 21h, nos mesmos dias supracitados, às terças, quartas e quintas.