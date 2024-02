Festas pré-carnaval terminam primeiro dia sem ocorrências graves | A TARDE

A Lavagem de Itapuã terminou na madrugada desta sexta-feira, 2, sem registro de crime grave contra a vida. Cerca de 600 policiais e bombeiros foram empregados no evento, distribuídos em patrulhas e postos.

Unidades territoriais e especializadas das Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros atuaram no trajeto do cortejo. Aeronave e embarcação deram suporte no monitoramento dos acessos e também na parte da praia. No total, a PC registrou três furtos e um caso de lesão corporal dolosa.

Já no Carnaval do Carmo, também não houve registro de ocorrência policial. Cerca de 750 policiais militares, civis e técnicos, além de bombeiros estão distribuídos em patrulhas e postos para atendimento de ocorrências e descanso da tropa.

Nos quatro Portais de Abordagem, as equipes impedem a entrada de objetos cortantes, além de armas de fogo. Pistolas de água também serão confiscadas, como detemina a lei.

O Carnaval do Carmo acontecerá até o próximo dia 9 de fevereiro.