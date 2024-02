Festival de Verão vai contar com estrutura da Polícia Civil | A TARDE

O Festival de Verão, evento que acontece neste sábado, 27, e domingo, 28, no Parque de Exposição, na Avenida Luís Viana Filho, vai contar com reforço especial no efetivo da Polícia Civil, além de um estrutura equipada e equipes especilizadas para o atendimento à baianos e turistas que estiverem aproveitando a festa.

Uma Delegacia Especial de Área (DEA) foi montada no Festival para os registros de ocorrências e também as autuações em flagrante, oriundas de conduções das forças de segurança presentes.

Quem estiver no evento vai poder contar o assistente virtual da Polícia Civil, Paulo César. Por meio do WhatsApp 71 99973-7729, o atendente automatizado vai tirar as dúvidas mais frequentes do cidadão sobre ocorrências e também indicar a localização da delegacia mais próxima.

O Festival de Verão vai contar com a integração entre o Sistema de Ocorrências e Inquéritos da Polícia Civil (Sinesp PPE,) e o Processo Judicial Eletrônico (PJE), do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA).

“É um evento que teremos o prazer de colocar em ação, mais uma vez, as ferramentas da Polícia Civil para dar suporte à quem vai curtir a festa. Tudo de maneira integrada com o judiciário, com agiliddae e qualidade no atendimento ao cidadão”, informou o delegado Artur Guimarães, coordenador de Operações de Polícia Judiciária.

Nos dois dias do evento a 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã) dará apoio em esquema de plantão. Além disso, a Central de Flagrantes Online estará funcionando 24 horas, a fim de agilizar ainda mais os procedimentos policiais. A Delegacia Especial de Área (DEA) vai funcionar em esquema especial e de maneira ininterrupta durante os dois dias da festa.