Festival do Parque tem shows de Jau e Escandurras neste domingo | A TARDE

Depois de estrear em 2023, o Festival do Parque retorna ao Parque da Cidade a partir deste final de semana, 13 e 14, com uma programação gratuita que conta com shows aos domingos (sujeito à lotação do espaço) e foco no público infantil aos sábados. Durante todo o final de semana, uma praça de alimentação e feira de artesanato ocupam o espaço dentro da programação do festival.

No sábado, 13, contação de histórias e brincadeiras infantis marcam a agenda pela manhã. Às 14h30, tem início o show de Eric Assman no gramado. Domingo, 14, os cantores Felipe Escandurras e Jau realizam shows gratuitos para o público, às 10h e 14h30, respectivamente.

A feira de artesanato e a praça de alimentação tem foco em fortalecer a economia e o empreendedorismo local, através da seleção de empresas baianas para ocuparem os espaços. O Festival busca ainda a inclusão através de ações voltadas para pessoas com deficiência, como área reservada nos espaços de show e intérpretes de libras disponíveis para acompanhar o público com deficiência auditiva nas diversas atividades do projeto.

Idealizadora do Festival, Márcia Mamede celebra o segundo ano do evento que pretende marcar o calendário do verão na cidade. “A edição de 2023 foi um grande sucesso de público e de imprensa e temos certeza que vamos reproduzir isso neste ano. Pensamos em uma programação que fortaleça os artistas baianos e os empreendedores daqui e temos certeza que o público vai, novamente, abraçar essa ideia. É um evento para toda a família curtir junta”, conta.

No dia 21, sobem ao palco as bandas Olodum e Filhos de Jorge. Encerrando a programação, no dia 28 de janeiro a banda Bailinho de Quinta apresenta as marchinhas de Carnaval, no mesmo dia em que Tomate também sobe ao palco e promete repetir o sucesso do show que apresentou na edição 2023 do projeto, que marcou seu retorno ao palco depois da pandemia, com lotação máxima da área e a gravação de um audiovisual.

O Festival do Parque tem patrocínio da Claro e do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, e apoio da Solar Coca-Cola. Confira a programação completa e mais informações no Instagram do evento.