Festival Virada teve 80 registros de perdas e extravio de documentos | A TARDE

A Delegacia Especial de Área (DEA), através da Delegacia Virtual, recebeu dezenas de Boletins Ocorrência (BO’s) no Festival Virada Salvador, com maior quantidade para perda e extravio de documentos, com 80 registros. A média do tempo, entre o registro e o recebimento do BO no e-mail do solicitante, é de 39 minutos.

Baianos e turistas, que estão indo para a festa podem contar com o sistema para eventuais casos de furtos, roubos e mais de 15 tipos de ocorrências.



O coordenador de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), à frente das ações da Polícia Civil no evento, delegado Artur Guimarães, destacou a importância da ferramenta, também durante os dias do festival. “Nos crimes sem violência e nos casos sem urgência a Delegacia Virtual é uma boa opção, pois permite ao cidadão realizar o registro do BO com calma e no conforto do seu lar”, explicou.



Para registrar ocorrências na Delegacia Virtual, o cidadão precisa ter assinatura no GOV.BR e acessar o site: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/