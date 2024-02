Iemanjá tem festas privadas a partir de R$ 30; veja onde curtir | A TARDE

Iemanjá é uma das divindades mais reverenciadas nas religiões de matriz africana, sendo considerada a protetora dos pescadores. No Brasil, especialmente em Salvador, a festa pública em homenagem a Iemanjá, realizada anualmente em 2 de fevereiro, atrai milhares de pessoas para as praias, onde oferendas, presentes e rituais são oferecidos à divindade.

Mas quem quer celebrar a Rainha do Mar com mais conforto e atrações musicais diversas também encontra opções na capital baiana. As festas privadas dedicadas à orixá tem valores que variam de R$ 30 a R$ 580.

Confira:

PRÉ-IEMANJÁ

Bloquinho Unidos da Saideira

O Bloquinho Unidos da Saideira promete agitar o Rio Vermelho no dia 1º de fevereiro, a partir das 19h. Os ingressos custam R$ 60 e podem ser adquiridos via Sympla.

Noite de Iemanjá

A "Noite de Iemanjá" promete encantar os presentes no Hotel Fasano, localizado no Centro Histórico. Agendada para o dia 1º de fevereiro, a partir das 20h, a celebração contará com a presença marcante de Tatau, o envolvente som do Cortejo Afro e as batidas vibrantes do DJ Cady. O ingresso custa R$ 580.

2 DE FEVEREIRO

Enxaguada de Yemanjá

Sob o lema #VenhaPraCá, Carlinhos Brown convida a todos a reverenciarem a Rainha do Mar na quinta edição da Enxaguada de Yemanjá. O evento acontecerá no sábado, 2 de fevereiro, a partir das 16h, na Vila Caramuru - Mercado do Peixe. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 250.

13º Festival Oferendas

No próximo dia 2 de fevereiro, sexta-feira, Nara Couto convida Otis Selimane para uma apresentação única no Festival Oferendas. O evento, que acontecerá na Lálá Casa de Arte, situada na Rua da Paciência, 329, Rio Vermelho, terá início às 17h. Ingressos aqui.

Canto Hotel

O Canto Hotel Boutique, no Rio Vermelho, preparou uma festa especial em 02 de fevereiro. A homenagem começa às 11h e vai até às 17h, com serviço all inclusive de petiscos e buffet de frutos do mar, preparados pelo chef Jamil Máximo, e ainda open bar de chopp, cervejas, água, refrigerantes, sucos e drinks autorais. A programação conta com show de Magary Lord, às 15h, e com os DJs Filinto e Cícero em seus mixers. Os ingressos custam R$ 450 por pessoa e estão à venda através do contato (71) 99662-2012 (Whatsapp).

Feijoada de Iemanjá

A Varanda do Sesi, Rio Vermelho, receberá o cantor Magary Lord para animar a sua tão esperada feijoada na sexta-feira, dia 2 de fevereiro. O ingresso é único e custa R$ 400.

Salve Odoyá

O Terrazo Rio Vermelho oferecerá um buffet de feijoada a partir das 12h no sábado, 2 de fevereiro. O valor único é de R$ 200.

Yemanjá e Samba

Aos amantes de samba, os grupos Filhos de Jorge, Samba Trator, Pagode do Segredo, Água Fresca, Eduardinho Fora da Mídia e no Balanço se apresentarão no estacionamento da academia Villa Forma, ao lado da antiga Zen, no Rio Vermelho. O evento acontece no sábado, 2 de fevereiro, às 13h, com ingressos a partir de R$ 50.

Iemanjá na Casa Rosa

A Casa Rosa celebra a bênção de estar à beira-mar, a apenas 300 metros da casa sagrada da Mãe d’Água. Com uma programação protagonizada por mulheres, o espaço cultural oferece uma celebração no dia 2 de fevereiro, por volta das 12h, na Praça Colombo. Os valores custam a partir de R$ 204.

Terreiro de Crioulo

O Terreiro de Crioulo aterrissa em Salvador para um fim de semana cheio de animação em torno da ancestralidade negra. A festa acontece no sábado, 3 de fevereiro, das 13h às 22h, no Clube Fantoches da Euterpe, Dois de Julho. Os ingressos custam a partir de R$ 30.

Iemanjá na Terroir

A Terroir convida para a celebração em homenagem a Iemanjá no dia 2 de fevereiro. O bar oferecerá ambiente climatizado, bebidas e pratos como Moqueca de Feijão, mariscadinha e caldos. Na rua, há uma prainha para homenagens. Os ingressos, no valor de R$ 60, estão disponíveis no Sympla para o evento, que ocorrerá das 10h às 19h.