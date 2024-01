Ivete brilha em mais uma contagem regressiva na Virada Salvador | A TARDE

O ano novo chegou! Com o brilho de Ivete Sangalo, o público presente no Festival Virada Salvador celebrou a chegada de 2024 com uma linda exibição de fogos. A cantora foi a quinta apresentação da noite, que teve abertura de Lincoln e contou com Xamã, Jorge e Mateus e Bell Marques. No ano passado, quem comandou a tradicional contagem regressiva foi Cláudia Leitte.

"Feliz ano novo, minha gente. Saúde, amor, paz, alegria, prosperidade. Feliz ano novo", afirmou a cantora no início dos 15 minutos da queima de fogos.

Após o momento de maior repercussão, o evento segue com Simone Mendes e terá encerramento o músico Thiago Aquino no palco principal da Arena Daniela Mercury. Principal novidade para este ano, o trio elétrico estacionado dentro do espaço conta com Ilê Aiyê e Edcity.

No palco Brisa, se apresentam DJ Milla Brianezi, Roda de Samba Mulheres de Itapuã, Danzy, Sued Nunes, Melly e Casali. A quarta noite do Festival Virada Salvador conta com os artistas Salamanka, Lunna Montty, LibreAna e Paulilo na Escalada Eletrônica.