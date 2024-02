“O trap representa muita coisa”, afirma fã de MC Cabelinho | A TARDE

O trap invadiu a cena do Festival de Verão com MC Cabelinho na tarde deste sábado, 27, no Parque de Exposições em Salvador. Tornando a apresentação ainda mais especial, o trapper convidou e dividiu o palco com Tz da Coronel.

Reunindo milhares de pessoas, em sua grande maioria adolescentes e crianças, o ex-namorado de Bella Campos cantou “Carta Aberta”, “Minha Cura” e “Fogo e Gasolina”. Já Tz da Coronel embalou a meninada com “Engana Dizendo Que Ama”, “Sonho” e “Caromode”, somado ao espetáculo de shows pirotécnicos, dando um toque de magia ao evento.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Diego dos Santos, de 29 anos, falou sobre o impacto da carreira de MC Cabelinho em sua vida. “Ele representa muitas coisas, pois algumas músicas dele conectam com coisas que eu já passei, [que escuto] nas letras das músicas dele, que são incríveis”, afirmou.

Em seguida, o jovem afirmou que as rimas de MC Cabelinho passaram a fazer parte de sua vida a partir do ano passado. “A galera passou a fazer parte da minha rotina em 2023. Ele, principalmente, não só pelas letras, mas pela história de vida que ele tem, pois é quase parecida com a minha”, completou.

Diego dos Santos, de 29 anos, falou sobre o impacto da carreira de MC Cabelinho em sua vida | Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE