Parque Costa Azul recebe Carnaval das Crianças: veja programação | A TARDE

De domingo, 11, a terça-feira, 13, das 16h às 20h, o Parque Costa Azul vai receber o Carnaval das Crianças. A programação contará com apresentações musicais e teatrais, além de brinquedos e outras atrações.

O projeto começa no domingo no Espaço Musical com O Carnaval Dos Bichos seguido por Átila e Rádio Lelé e Bloquinho de Tio Paulinho.

A segunda-feira começa com a Banda Erê Ilê Ayê e continua com Bailinho do Canela Fina: Criança, Confete e Serpentina. O dia termina com Strifolia em Bloquinho do Stripulia. A terça-feira terá Grupo Pé de Lata, Strifolia no Carnaval do Stripulia. O projeto termina com Bloquinho de Tio Paulinho

Nos dias do Carnaval das Crianças os pequenos podem participar gratuitamente de oficinas, teatro, shows musicais, parque infantil além de atividades lúdicas para curtir com toda família.

Programação:

Domingo - dia 11

16h - ESPAÇO MUSICAL

em O Carnaval dos Bichos

17h30 - ÁTILA E RÁDIO LELÉ

18h30 - BLOQUINHO DE TIO PAULINHO

Segunda-feira – dia 12

16h - Banda Erê Ilê Ayê

17h30 - BAILINHO DO CANELA FINA:

Criança, confete e serpentina

18h30 - Strifolia, Bloquinho do Stripulia.

Terça-feira – dia 13

16h - GRUPO PÉ DE LATA

17h30 - STRIFOLIA, CARNAVAL DO STRIPULIA.

18h30 - Bloquinho de Tio Paulinho