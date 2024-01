Perdeu seus documentos no Festival Virada? Veja como recuperar | A TARDE

A Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) realiza a devolução de documentos perdidos no Festival Virada Salvador 2024, até o dia 2 de fevereiro. O evento aconteceu até a última segunda-feira, 1º, na Arena Daniela Mercury, no bairro da Boca do Rio.

Os interessados devem ir até a sede da GCM, na Avenida San Martin, ao lado do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Para fazer o resgate, é necessária a apresentação de um outro documento oficial com foto ou o boletim de ocorrência. Após o prazo, os documentos serão encaminhados para os órgãos expedidores.

Até esta quarta, 3, 21 documentos haviam sido devolvidos aos donos. Além dos documentos, a GCM encontrou ainda mais mochilas e bolsas, celulares e chaves de um veículo automotor. A lista com os documentos recolhidos está disponível no site da GCM ou através do telefone 3202-5329.

De acordo com a Coordenadoria de Ações de Prevenção à Violência (Cprev/GCM), foram catalogados 380 documentos e pertences pessoais em cinco dias de festa. O número representa uma queda de 15,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando 450 itens foram recolhidos.