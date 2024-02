Péricles celebra aluna que tirou mil no Enem citando sua música | A TARDE

A notícia de que uma jovem atingiu mil pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ao citar um trecho da música "Se Eu Largar o Freio" do cantor Péricles viralizou nas redes sociais.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, na tarde deste domingo, 28, durante o Festival de Verão em Salvador, o pagodeiro refletiu sobre o papel da educação e como sua arte tem ajudado estudantes a conquistarem a tão sonhada vaga no ensino superior.

"Estamos vivendo uma transição, onde os maiores espaços, que foram negados a muitos dos nossos, estão sendo conquistados pelos nossos com uma ferramenta ótima que é a educação", afirmou Péricles.

Em seguida, o artista destacou ser um incentivador da educação e diz que ela vai mudar a realidade de muitas pessoas.

"Sempre preguei isso, acredite nisso, e hoje estamos vendo que é uma realidade, a educação vai mudar a situação de muitos dos nossos", completou.