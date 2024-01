PM pede que público do Festival da Virada use as duas entradas | A TARDE

Após o primeiro dia do Festival Virada Salvador na quinta-feira, 28, a Polícia Militar (PM) fez uma recomendação para o público que comparecerá nos próximos dias de evento: utilizar as duas entradas disponíveis para acessar a Arena Daniela Mercury.

Segundo a corporação, um grande fluxo de pessoas sobrecarregou o portão norte, voltado para Praça Osório Villas Bôas, antigo Clube do Bahia. Por isso, a polícia orienta que os pedestres também utilizem o portão sul, este voltado para o Jardim de Alah. Essa entrada teve um fluxo menor de foliões na noite de quinta do evento em Salvador.

Ainda de acordo com a PM, em ambos os acessos estão instalados os Portais de Abordagem, com a finalidade de criar uma área de segurança, na qual só é possível ingressar mediante abordagem dos agentes. O objetivo é oferecer mais fluidez com a melhora da distribuição de público nos portões.