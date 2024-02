Polícia Civil lança campanha contra importunação sexual | A TARDE

A campanha educativa ‘Não se Cale’, promovida pela Polícia Civil da Bahia, através do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), em parceria com a Concessionária Estação Nova Lapa, será lançada neste sábado, 3, com distribuição de fitinhas com o slogan da campanha, abordagens educativas e esclarecimentos à população. A campanha pretende estimular as denúncias por parte das mulheres que sofrerem importunação sexual durante as festas de Carnaval.

A campanha para coibir a importunação sexual, que passou a ser considerada crime por meio da Lei 13.718, sancionada em setembro de 2018, abordará homens e mulheres para tirar dúvidas sobre o tema.

Equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) levarão a campanha ao Fuzuê, no sábado, e Furdunço, no domingo, 4, com esclarecimentos, orientações e a distribuição das fitas coloridas, com a mensagem da campanha e o número 181, do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública.

Durante o Carnaval, as equipes estarão presentes no circuito, em escala de plantão, atuando nos postos do Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (Servvir), localizados no Shopping Barra, no Passeio Público, no Campo Grande, na Ladeira da Montanha e na Avenida Milton Santos. Para localizar os postos por meio do georeferenciamento das unidades da Polícia Civil no Carnaval, as pessoas podem consultar o Policial Virtual Paulo César. Bastar enviar uma mensagem via WhatsApp (71) 99973-7729.

Vítimas de assédio sexual, agressão, importunação, estupro ou qualquer outro crime praticado contra a mulher poderão contar com as unidades especializadas.