Porto e Farol fervilham no alto verão soteropolitano | A TARDE

As praias da Barra, em Salvador, começaram o ano fervendo – de calor e de pessoas. O cantor e compositor Caetano Veloso aproveitou o local na semana passada para curtir as as anunciadas "férias radicais".

Além dele, a artista Pablo Vittar também desfrutou de uma tarde na Barra, e até o Superman aproveitou para visitar o ponto turístico.

Pois é, Elton Alves da Silva, ator humorista, que se veste como o famoso herói durante os jogos do Bahia, na Fonte Nova, aproveitou a tarde de ontem para levar a família para conhecer os pontos turísticos da Barra. "Para aproveitar as férias, combinamos que todos os dias iríamos em algum lugar de Salvador, e escolhemos a Barra como o primeiro lugar", contou, enquanto aguardava na fila para entrar no Museu Náutico.

A Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) estima que cerca de 1 milhão e 650 mil turistas chegarão a Salvador nos meses de dezembro e janeiro, em um cenário conservador. Isso indica um aumento de 5% no número de visitantes.

Já na ocupação hoteleira, a média é de 83% de lotação, de acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia (ABIH-BA), Wilson Spagnol.

Os hotéis que ficam à beira-mar alcançaram a impressionante marca de 93% de ocupação.

Um trio enfrentou cerca de 36 horas de viagem de São Paulo até a capital baiana de ônibus para realizar o sonho de conhecer a cidade.

Jaqueline Rosa, Daniela Rojas e Mariana Figueiredo chegaram no dia 28 de dezembro, passaram a virada do ano na praia da Paciência (Rio Vermelho) e o aniversário de 30 anos de Jaqueline. "Nós sonhamos, nos movimentamos e deu certo. Viemos de ônibus, 36 horas? Sim, mas valeu a pena para realizar o sonho", brincou a aniversariante.

O acaso e a espontaneidade tornaram-se os guias das três, e as levaram às praias da Barra. De acordo com elas, não havia plano de viagem a ser seguido, conversaram com algumas pessoas no caminho sobre lugares para visitar, e o pôr do sol da Barra e os pontos turísticos se tornaram mais atrativos.

Baianos e turistas

A impressão que dava é que, além delas, “batalhões” de soteropolitanos e turistas também tiveram a ideia de ir à praia ontem. Ao longo da orla, desde o Farol da Barra até o Porto, a movimentação era intensa. Banhistas, esportistas, famílias e amigos aproveitavam o sol quente e o mar calmo para curtir o dia.

O movimento era tanto que, em alguns pontos, era difícil encontrar espaço para colocar a cadeira de praia.

A presença de turistas era evidente. Pessoas de várias partes do Brasil e do mundo podiam ser vistas caminhando pela orla, admirando o mar e tirando fotos.

‘Hermanos’

Ontem também foi o dia que Claudia Martini achou ideal para levar os familiares argentinos que vieram de Buenos Aires para conhecer o ponto turístico.

“Fomos nos principais pontos turísticos daqui, do Porto ao Farol. E para finalizar, vamos acompanhar o pôr do sol aqui do Farol", contou.

O movimento turístico na Barra se estendeu além das praias, com destaque para o fluxo de visitantes no Museu Náutico.

O local, que preserva a rica história marítima da região, foi um dos locais mais visitados pelos turistas que aproveitaram para fazer registros da passagem.

No fim da tarde, o Forte de Santa Maria se torna outro ponto de atração. A vista do local impressionou quem passou por lá. "Aqui o sol brilha mais", disse uma das visitantes enquanto se preparava para tirar uma foto do horizonte.

Outras atividades

A Barra também tem atividades para quem gosta de se aventurar de forma diferente. As águas da região proporcionam condições ideais para atividades como windsurf e canoagem. Há também alternativas emocionantes para aqueles que buscam aventuras em terra firme. Para os amantes de ciclismo ou aqueles que preferem a agitação de corridas à beira-mar, o calçadão se revela como um bom cenário.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre