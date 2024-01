Projeto com Tonho Matéria anima terraço de shopping em Salvador | A TARDE

Um dos points do verão baiano, o Terraço do Shopping Barra abriu nesta sexta-feira, 5, a sua temporada 2024. Até o dia 3 de março, o estacionamento G3 será palco para diversas atrações artísticas, entre outros atrativos, de quinta-feira a domingo, das 16h às 21h. O espaço conta ainda com Espaço Pet, parque infantil, vista para o mar e espaço de convivência.

O Terraço recebe, em seu primeiro dia, a apresentação do Autorais, projeto que reúne no palco os cantores e compositores Jorge Zárath, Tonho Matéria e Tenison Delrey. Além de tocar sucessos que marcaram época em diferentes gerações, os artistas vão contar histórias curiosas e engraçadas de locais e momentos que os inspiraram a compor cada canção.

“Cada vez mais, as pessoas têm buscado locais e opções de lazer diferenciados, que possam proporcionar experiências leves e descontraídas, sem perder o conforto, a segurança e, sobretudo a interação social. Além de tudo isso, o Terraço tem uma atmosfera que traz a baianidade em sua essência, seja nas atrações, no cenário e até mesmo na energia especial que a gente só sente na Bahia. Acho que esse é o segredo do sucesso do Terraço do Barra, que vem conquistando um público maior a cada ano”, afirmou Karina Brito, gerente de Marketing do Shopping Barra.

No primeiro final de semana da temporada, o Terraço do Barra vai contar com apresentações de Amarildo Fire, Raí Santana, Érika Maia e do grupo Fantoches.

Além da música, o shopping promove nesta sexta o seu tradicional cortejo de início de ano com baianas e capoeiristas: a Lavagem do Barra. Neste ano, a ação do centro de compras acontecerá entre os dias 5 e 7 de janeiro, com descontos de até 70% off.





Serviços O que – Terraço do Barra

Quando – 5 de janeiro a 3 de março Onde – Terraço, estacionamento G3, Shopping Barra Quanto – Entrada franca Programação da Semana: 05/01, sexta-feira, das 17h às 19h – Autorais 06/01, sábado, das 17h30 às 19h30 – Amarildo Fire 07/01, domingo, das 17h às 19h - Teatro de Fantoches e Contação de Histórias