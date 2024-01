Projeto FVERERO faz show nesta quinta | A TARDE

Formado por Dja Luz, Pedro Pondé, Tiri, Angelo Canja, Ayrá, Carol Pepa, Fabinho ScooBy e Fernando Macuna, o projeto FVERERO se apresenta nesta quinta-feira, 18, no Colaboraê, no Rio Vermelho.

Segundo os artistas, a grafia FVERERO traz a alma do baiano. O projeto nasceu para exaltar a potência que é o mês de fevereiro em Salvador, com canções que levam a capital baiana para o mundo.

“Para mim, está sendo muito especial fazer parte desse movimento, por todo o carinho, apoio e por toda a troca que está acontecendo entre nós artistas. E venho convidar todos vocês para a segunda edição do FVERERO, que vai acontecer no dia 18 lá no Colaboraê, então chega mais para cantar músicas que marcaram época no Carnaval de Salvador com a gente nessa data tão especial”, convida o cantor e compositor Tiri de Castro.

No primeiro dia de 2024, o FVERERO fez uma participação mais que especial no Festival da Virada Salvador, a convite do cantor Saulo Fernandes, e é com o mesmo axé que o grupo pretende fazer a segunda edição do show no Colaboraê. Ao lado de Saulo, subiram ao palco principal do Festival Pedro Pondé, Ayrá, Dja Luz, Tiri e também o amigo do grupo Mistro.

“A nossa ideia é estender essa alegria toda para o resto do ano, e a gente se uniu fazendo releituras de músicas que marcaram os carnavais e as nossas histórias. Esperamos todo mundo para celebrar conosco nessa festa que é puro suco de baianidade”, comenta a cantora, compositora e advogada ativista Ayrá Soares.





Serviços Show do projeto FVERERO - 2ª Edição

Quando: 18/01, quinta-feira, a partir das 20h Local: Colaboraê - Rua Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho. Salvador, BA. Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/fverero-na-colaborae/2299705 Primeiro lote no Sympla: R$ 30 Segundo lote no Sympla: R$ 40 Terceiro lote: R$ 50