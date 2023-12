Salvador é um dos destinos mais procurados para festas de fim de ano | A TARDE

Salvador está entre os destinos mais procurados para quem quer viajar no final do ano e nas férias de veraneio, segundo pesquisa da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (BRAZTOA), levantando dados do segundo semestre em parceria com a empresa Sprint Dados, que traça o desempenho das operadoras de turismo, além de um panorama do que está por vir nos próximos 12 meses.

No ranking de destinos nacionais mais procurados para o Natal figuram Gramado em primeiro lugar, Maceió em segundo e Porto de Galinhas na terceira colocação. Quando o assunto é Réveillon, o topo fica com o Rio de Janeiro, seguido de Salvador, Foz do Iguaçu e Fortaleza, nas segunda, terceira e quarta colocações, respectivamente. Já para as Férias de Verão 23/24, o levantamento traz um mix de destinos que ocuparam o mesmo patamar de buscas, com a presença de Bonito, Fortaleza, Maceió, Porto de Galinhas, Rio de Janeiro e Salvador.

No internacional, entre os destinos mais procurados para o Natal, Nova York figura na primeira colocação, enquanto Orlando fica em segundo, Paris em terceiro e Buenos Aires na quarta colocação. Já no Réveillon, Dubai está em primeiro lugar, seguido de Lisboa, Orlando e Punta Cana. Para as Férias de Verão 23/24, Orlando, Paris, Punta Cana, Cancun, Nova York formam o ranking em ordem de buscas.

Em relação aos produtos comercializados, os roteiros completos, composto por transporte aéreo, hospedagem e serviços e passeios locais, lideram em todos os períodos.

O ranking traça o desempenho das operadoras de turismo, além de um panorama do que está por vir nos próximos 12 meses. Além disso, a pesquisa aponta ainda que 47,37% das operadoras estão com o faturamento dentro do planejado, 36,84% acima do programado, 10,53% muito acima das expectativas e apenas 5,26% abaixo do esperado.