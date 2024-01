Salvador está no ranking de destinos mais buscados do país | A TARDE

Litoral, cultura, passeios históricos, gastronomia, a Bahia oferece possibilidades diversas para quem procura um destino pra turistar. Ainda mais na temporada de Verão cuja expectativa é de que 6,5 milhões de visitantes deverão circular pelo território baiano, injetando o valor de R$ 9,8 bilhões na economia, conforme dados da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA). Ao observar os números do verão passado – foram 6,2 milhões de turistas e R$ 9 bilhões de receita – há uma previsão de crescimento para o setor turístico no estado.

Mas esses números também são histórias, como a do encarregado de obras do Mato Grosso do Sul, Maicon Douglas, que veio para a capital baiana pela primeira vez no Carnaval deste ano e decidiu voltar para passar o Réveillon.



Pronto para fechar o ano no Festival Virada Salvador, Maicon conta que já foi no Farol da Barra, Igreja do Bonfim, Pelourinho, mas destacou outros pontos da cidade. “As praias. Lá na minha cidade (Campo Grande) não tem praia. Aí quando a gente chega aqui e vê essas praias fico logo encantado. Salvador é sempre maravilhosa. Acho que junto com o Rio de Janeiro são as cidades mais turísticas do país”, afirma.



São justamente os destinos localizados no litoral baiano os mais procurados: Salvador (Baía de Todos-os-Santos), Praia do Forte (Costa dos Coqueiros), Morro de São Paulo (Costa do Dendê), Itacaré e Ilhéus (Costa do Cacau) e Porto Seguro (Costa do Descobrimento). Aparecem ainda na relação Lençóis e Mucugê (Chapada Diamantina).



Mas não são os únicos. O diretor de cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Gegê Magalhães, enumera outros aspectos da cidade que também costumam atrair muitos visitantes.



“O turismo gastronômico, o turismo de cunho religioso, o turismo esportivo, os nossos equipamentos culturais, os beach clubs. Além dos pontos turísticos mais conhecidos, mas também várias outras experiências que o turista pode aproveitar na cidade”.



São essas possibilidades que colocaram Salvador em 2º lugar na lista dos destinos mais buscados para viagens futuras ao longo de 2024 por hóspedes brasileiros no aplicativo Airbnb.



A capital baiana compartilhou o top 3 com a cidade de Fortaleza, no Ceará, em 1º lugar, e Gramado, no Rio Grande do Sul, em 3º lugar. A pesquisa foi realizada no período entre 1º de janeiro de 2023 e 30 de setembro de 2023.

A capital baiana se tornou o destino da jornalista do Maranhão, Denise Araújo e de seu marido, o policial civil do Pará, Leandro Alves. O que começou com a ideia de uma viagem para participar da cerimônia de casamento de amigos, logo se tornou uma oportunidade para comemorar o aniversário de Denise, apresentar a capital baiana para Leandro e já embalar o Réveillon aqui.

“O que eu mais gosto na Bahia é que tudo aqui é história. Tudo aqui a gente conhece desde que a gente nasce vendo na TV. Gosto muito desse clima histórico, sabe?“. O plano do casal é curtir o Festival Virada Salvador durante todos os dias da viagem e o show mais aguardado foi o da dupla Jorge e Mateus.



Já o policial do Pará não só elogiou Salvador como também os soteropolitanos. “A gente está tendo uma oportunidade incrível de conhecer esse lugar que a gente só vê em cartão postal, em reportagem. As pessoas aqui são muito acolhedoras. Tem cidade que a gente vai e o pessoal não quer dar informação e aqui elas querem realmente ajudar. Está de parabéns o povo da Bahia”.



O que torna esse momento especial para Leandro é que o casal passou o aniversário de Denise (31 de dezembro) aqui. “É uma oportunidade única, né? Celebrar o aniversário da minha esposa aqui na cidade de Salvador. Vamos aproveitar ao máximo”.



Mas turistar também pode ser trabalho. Esse é o caso da agente de viagens Edeilde Mantovani que veio de Itatiba – interior de São Paulo – com a intenção de agregar experiência ao seu negócio. “Tenho uma agência de viagens e queria vir pra me atualizar e conseguir indicar o que é melhor para os nossos clientes. Não é mais só férias, mas continua divertido. Quando você é agente de viagem, você curte trabalhando”, declara.

Já Amona White, analista da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, se motivou a vir para Salvador por um motivo diferente. “Escolhi Salvador para aprender mais sobre a cultura africana e a relação dessa cultura com a América e também conhecer melhor minha cultura africana e americana”, afirma a turista.