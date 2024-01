Scheila Carvalho desce do camarote e 'mete dança' na Virada Salvador | A TARDE

Ex-dançarina do grupo É o Tchan, Scheila Carvalho, marcou presença no Festival Virada Salvador, na noite deste domingo 31. A companheira do cantor Tony Sales "meteu dança" durante a apresentação de Bell Marques.

Scheila desceu do camarote e foi curtir o show do cantor de pertinho, na pista, acompanhada da filha e amigas. Veja o momento:





Reprodução | Redes Sociais

"Esse momento significa poder reviver minha época quando eu curtia carnaval no trio com o Tchan. E ter essa oportunidade de estar aqui, bem de perto, é flashback", disse a dançarina em entrevista ao Portal Massa!

Bell Marques foi a quarta atração deste sábado 31, que acontece na Arena Daniela Mercury, no bairro da Boca do Rio.