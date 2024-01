Veja quais são as atrações do Festival do Parque da Cidade | A TARDE

O Festival do Parque tem mais uma edição confirmada para três finais de semana no mês de janeiro. O evento acontece no Parque da Cidade e conta com seis dias de programação gratuita, com apresentações para adultos e crianças. Entre as atrações estão: Olodum, Tomate e Bailinho de Quinta.

O evento será realizado nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de janeiro. Os shows para crianças serão nos sábados, com contação de histórias, apresentações de teatro e músicas. A programação infantil completa ainda não foi divulgada.

Já os shows com artistas baianos serão sempre aos domingos, com local sujeito a lotação. Veja:

14 de janeiro - 10h Escandurras / 14h30 Jau

21 de janeiro - 10h Olodum / 14h30 Filhos de Jorge

28 de janeiro - 10h Bailinho de Quinta / 14h30 Tomate

Além dos shows, durante todo o final de semana, uma praça de alimentação e uma feira de artesanato com empresas baianas ficarão no local.