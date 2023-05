Cantor Bruno é denunciado ao MP por transfobia

O cantor Bruno, da dupla sertaneja Bruno & Marrone, foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por transfobia. A denúncia foi apresentada pela Associação dos LGBTQIA+ que pede a punição do artista pela conduta com a repórter da Rede TV, Lisa Gomes, durante entrevista realizada no último dia 12 de maio.

A denúncia diz respeito à conduta do artista ,quando questionou a jornalista se ela tinha "Pau?” (termo usado em alusão ao órgão sexual masculino).

Constrangida, a repórter questiona: ‘Como assim?’, e o artista reforça a pergunta.

"Não basta simplesmente nos indignarmos com casos de LGBTfobia. Temos que reagir. Criaturas homofóbicas e transfóbicas têm que responder e ser penalizadas com rigor pela lei", afirma Agripino Magalhães Júnior, Deputado Estadual Suplente e responsável pela representação, em conversa com Uol Splash.

"Os efeitos deletérios do crime de ódio por transfobia praticado pelo cantor Bruno reforçam o sistema de discriminação que as mulheres travestis e as mulheres transgêneros sofrem diariamente, excluindo-as socialmente de seu gênero identitário e obstando assim a realizações de seus direitos humanos de felicidade, aceitação e realização social e profissional", diz o texto