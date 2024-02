Carnaval dos bairros de Salvador será marcado por axé music e pagodão | A TARDE

O carnaval de Salvador vai além dos circuitos conhecidos nacionalmente como o Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande), entre outros. Os bairros da capital baiana, como Cajazeiras, Periperi e Liberdade, também tem várias atrações do axé, pagode baiano, entre outros estilos.

Na Liberdade, se apresentam O Poeta, a banda La Fúria, o cantor Lincoln, o grupo de samba que é um marco na história do ritmo baiano, Viola de Doze, entre outras atrações. Já em Periperi, se apresenta uma das musas do axé, Carla Cristina, além da cantora Larissa Gomes, Cris Lima e O Erótico.

Uma das musas do axé music também está na programação da Plataforma, a ex-vocalista da banda Cheiro de Amor, Carla Visi, agita o bairro. Se apresentam ainda Ana Mametto, o cantor de arrocha Dan Ventura, a cantora de pagodão A Dama e o grupo Mambolada.

Na Boca do Rio se apresentam Márcia Shor t., que juntamente com Robson Morais, voltam com a Banda Mel neste ano. Além da banda CBX, Danniel Vieira, Ed City e Hiago Danadinho.

Marcando presença ancestral no carnaval de Itapuã, as Ganhadeiras de Itapuã animam a folia com muito samba, como também o axé de Márcia Freire, que assim como Carla Visi, também já foi vocalista da banda Cheiro de Amor, além de Sarajane, conhecida pela canção “A Roda”. Tati Quebra Barraco traz o funk do Rio de Janeiro para o carnaval de Salvador, em Itapuã. Também se apresentam Kart Love e Guig Ghetto.

O piseiro e o arrocha tomam conta de Pau da Lima com Dan Valente e Vitinho do Arrocha. A banda Timbalada se apresenta em Cajazeiras, assim como o cantor de lambada Beto Barbosa, além de Escandurras e Fantasmão.

Um dos pontos turísticos mais conhecidos de Salvador, o Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, tem apresentação de vários artistas jovens da cena baiana, como Rachel Reis, Hiran e Tiri. Também se apresentam Gabriel Mercury, Rafa e Pipo, Quabales, Larissa Luz e a dupla sertaneja Péricles e Leonardo.

Para conferir a programação completa de atrações dos bairros, é só acessar o site do Carnaval de Salvador.