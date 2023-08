50 Cent reclama do seu visual em pôster de "Os Mercenários 4"

Em uma publicação no Instagram, o rapper e ator 50 Cent reclamou do seu visual no pôster de "Os Mercenários 4", dirigido por Scott Waugh (Need for Speed). O artista, que dá vida ao personagem Easy Day, questionou a qualidade da edição do cartaz.

"Mas que p*rra é essa? Acabou o dinheiro? Por que a minha cabeça parece não estar conectada ao meu corpo? Aposto que eles vão fazer o Sylvester Stallone parecer bonitão", escreveu.

Além de Stallone, Os Mercenários 4 terá Jason Statham, Dolph Lundgren e Randy Couture, que fazem parte do elenco da franquia desde o primeiro filme, lançado em 2010.



50 Cent não é a única novidade do quarto longa. Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Andy Garcia e Levy Tran também vão estar no filme, que estreia em 21 de setembro nos cinemas brasileiros.

Os Mercenários 4 ganhou um trailer na última quarta-feira, 23, destacando a volta da classificação indicativa para maiores, após "Os Mercenários 3" ter recebido censura PG-13.

Assista ao trailer: