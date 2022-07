8 ½ Festa do Cinema Italiano volta a Salvador com sessões presenciais

Começa nesta quinta-feira, 28, o festival “8 ½ Festa do Cinema Italiano”. De volta a Salvador em seu formato presencial, a seleção traz grandes filmes italianos realizados nos últimos anos, a maioria deles inéditos no Brasil. As sessões vão acontecer até o dia 3 de agosto no Cine Metha Glauber Rocha (em frente à Praça Castro Alves).

O festival ocorre simultaneamente em sete capitais do país. Entre 4 e 10 de agosto, outras 12 cidades receberão o evento. Após duas edições totalmente online, o evento retoma a parceria com o Cine Metha Glauber Rocha, iniciada em 2017, quando ocorreu a primeira edição em Salvador.

“O cinema italiano vem formando gerações de cinéfilos. No festival, vamos exibir filmes contemporâneos e premiados, de diretores renomados. E ainda um Pasolini restaurado na tela grande. Creio ser imperdível para quem ama o cinema", conta

Neste ano, o “8 ½ Festa do Cinema Italiano” presta uma homenagem a Ennio Morricone, compositor de 500 trilhas sonoras para o cinema e TV. Sua vida e obra estão no documentário "Ennio, o Maestro", dirigido por Giuseppe Tornatore (de "Cinema Paradiso" e "Mallena"), filme que integra a programação e foi exibido na pré-abertura para convidados na última terça-feira, 26.

Grande parceiro do maestro e compositor, Tornatore reconta a história de Ennio desde a infância até a vida adulta, passando pelos anos de conservatório e por seus grandes filmes e prêmios, sem esquecer do Oscar: seis indicações e duas premiações. Ajudou a criar obras-primas do cinema como "Três Homens em Conflito", "A Missão", "Era Uma Vez na América", "Os Intocáveis", "Cinema Paradiso" e "A Balada de Sacco e Vanzetti".

A programação inclui ainda o ganhador do prêmio do júri do último Festival de Veneza, "Il Buco", de Michelangelo Frammartino; "Leonora, Adeus", o último filme de Vittorio Taviani; e uma cópia restaurada de “Mamma Roma”, de Pier Paolo Pasolini; entre outros.

Patrocinado pela Generali, o festival tem apoio da Embaixada de Itália, dos Institutos Culturais de São Paulo e do Rio de Janeiro, do Ministério do Património e Actividades Culturais e da Cinecittà Luce.

Confira todas as sessões dos filmes no Cineinsite A TARDE e no site do evento.

Matinê para a família

Neste domingo, 31, o Cine Metha promove ainda uma matinê para a família às 10h30, com a exibição do filme nacional “Pluft, o fantasminha”, de Rosane Svartman. A produção tem indicação livre e os ingressos custam apenas R$ 4.

Baseada na peça de Maria Clara Machado, a adaptação cinematográfica resgata a história do fantasminha que vive com sua mãe em uma casa velha e não gosta de assustar as pessoas, pois tem um grande medo delas. Tudo muda quando Pluft conhece Maribel, uma menina sequestrada pelo pirata Perna de Pau, com quem acaba descobrindo a amizade.

Habitualmente realizado às quintas-feiras, o Cine Metha Popular pela primeira vez ocupará as quatro salas do cinema. Lançado em janeiro, o projeto já exibiu filmes de sucesso como “Medida Provisória” e “Elvis”, com ingressos por R$ 4.

“Estamos fortalecendo, mais do que nunca, um dos pilares da nossa missão: promover o acesso às salas de cinema. Vale lembrar que o Cine Metha Glauber Rocha possui uma das mais bem equipadas salas de projeção do país. Ou seja, estamos oferecendo o que há de melhor para a população. E o cinema continua a ser uma experiência única”, destaca Cláudio Marques.